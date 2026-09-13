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Опубликовано 13 сентября, 08:25

ВС РФ поразили украинские силы внутри котла сразу у трёх сёл в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ поразили ВСУ внутри котла в Харьковской области

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Украинские подразделения внутри котла в Харьковской области подверглись поражению. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары российские войска нанесли по живой силе и технике ВСУ в районах Бударок, Бузово и Малой Волчьей. В Минобороны уточнили, что речь идёт о подразделениях, оказавшихся внутри окружения.

Прорыв не удался: ВСУ попытались выйти из окружения под Харьковом и понесли потери
Прорыв не удался: ВСУ попытались выйти из окружения под Харьковом и понесли потери

Ранее сообщалось, что железнодорожная инфраструктура в западных областях Украины стала целью российских ударов. Для поражения объектов применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники. Под атакой оказались транспортные узлы и железнодорожные коммуникации, которые украинская сторона использует для перемещения военных грузов из европейских стран.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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