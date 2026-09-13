Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались прорваться из окружения в Харьковской области, но после огневого поражения отошли на исходные позиции. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Северянами отражена контратака роты «Шквал» 72-й ОМБр ВСУ. В результате комплексного огневого поражения противник с потерями отошёл на исходные позиции», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ещё одна группа украинских военных пыталась выбраться из окружения на Волчанском направлении. Часть военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады, как утверждается, подорвалась на минах, остальных, по данным источника, уничтожили ударами FPV-дронов.

Собеседник РИА «Новости» также сообщил, что за сутки подтверждённые потери ВСУ в Харьковской области составили более 80 человек.

Ранее стало известно, что военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались выйти из окружения на Волчанском направлении, но попали на минное поле. Выживших после подрыва обнаружили с помощью FPV-дронов, после чего по ним нанесли удары беспилотниками.