Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября, 07:57

Прорыв не удался: ВСУ попытались выйти из окружения под Харьковом и понесли потери

Силовики: ВСУ понесли потери при попытке прорваться из окружения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались прорваться из окружения в Харьковской области, но после огневого поражения отошли на исходные позиции. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Северянами отражена контратака роты «Шквал» 72-й ОМБр ВСУ. В результате комплексного огневого поражения противник с потерями отошёл на исходные позиции», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ещё одна группа украинских военных пыталась выбраться из окружения на Волчанском направлении. Часть военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады, как утверждается, подорвалась на минах, остальных, по данным источника, уничтожили ударами FPV-дронов.

Собеседник РИА «Новости» также сообщил, что за сутки подтверждённые потери ВСУ в Харьковской области составили более 80 человек.

БПЛА «Герань» поразили логистические центры под Николаевом
БПЛА «Герань» поразили логистические центры под Николаевом

Ранее стало известно, что военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались выйти из окружения на Волчанском направлении, но попали на минное поле. Выживших после подрыва обнаружили с помощью FPV-дронов, после чего по ним нанесли удары беспилотниками.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar