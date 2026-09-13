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Опубликовано 13 сентября, 06:55

БПЛА «Герань» поразили логистические центры под Николаевом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Расчёты беспилотников «Герань» нанесли удар по логистическим центрам в районе Николаева. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав кадры объективного контроля.

«Расчёты БПЛА «Герань-4 сикер» поразили логистические центры в районе н. п. Николаев», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны заявили, что российские военные регулярно наносят удары по пунктам управления беспилотниками, складам и логистическим объектам, которые используются для доставки и хранения военного имущества, включая дроны и комплектующие к ним.

В ведомстве также отметили, что высокоточные беспилотники позволяют поражать цели на всей территории Украины.

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Ранее Минобороны России заявило о поражении беспилотниками «Герань» склада с военным имуществом ВСУ в Гостомеле Киевской области. По данным ведомства, объект использовался для хранения материальных средств военного назначения, а кадры удара опубликовали в качестве подтверждения поражения склада.

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Дарья Денисова
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