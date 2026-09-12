Склад снабжения ВСУ в Гостомеле под Киевом стал целью «Гераней»

Минобороны России сообщило о поражении склада с военным имуществом ВСУ в Гостомеле Киевской области.

По данным ведомства, удар по объекту нанесли беспилотники «Герань». На опубликованных кадрах, как утверждает Минобороны РФ, показано поражение логистического склада, который использовался для хранения материальных средств военного назначения.

«Видеокадры поражения логистического склада в населённом пункте Гостомель Киевской области, задействованного в хранении материальных средств военного назначения для ВСУ, с применением БПЛА «Герань», — говорится в сообщении.

Этой ночью более 20 ракет выпустили по целям на Украине в ходе новой массированной ночной атаки ВС РФ. Взрывы прогремели в Одессе и области, Кривом Роге и Запорожье.