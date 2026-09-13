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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 13 сентября, 06:32

Группа военнослужащих ВСУ подорвалась на минах при выходе из окружения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Военнослужащие ВСУ попытались покинуть окружение на Волчанском направлении, однако попали на минное поле. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур.

Группа украинских военных, по предварительной информации, двигалась в сторону выхода из окружения. На пути военнослужащие оказались на заминированном участке, где произошёл подрыв. В составе группы находились бойцы 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

После взрывов часть военнослужащих осталась в живых. Оставшихся бойцов затем обнаружили с помощью FPV-дронов. Они были поражены ударами беспилотников.

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Ранее серьёзные проблемы с управлением возникли у подразделений ВСУ, оказавшихся в окружении под Волчанском Харьковской области. Уничтожение командных пунктов и перебои со снабжением нарушили связь между командирами и пехотными подразделениями.

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Милена Скрипальщикова
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