Новости СВО 13 сентября: ВС РФ освободили Весёлое, «Волчанский котёл» сжимается, 159-я бригада ВСУ бежит, Путин предупредил Европу о войне Оглавление Сумская область 13 сентября: Бои за Хотень, Кияницы и Уланово ДНР 13 сентября: ВС РФ освободили Весёлое Харьковская область 13 сентября: «Север» сжимает котёл на Волчанском направлении Запорожская область 13 сентября: Окружение Орехова и наступление на Зелёную Диброву Карта СВО на 13 сентября 2026 года Киеву нужны ракеты на зиму, но их нигде нет Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией Группировка «Восток» окружает Орехов, Армия России в Донбассе выходит на оперативный простор, Путин предупредил Европу о вмешательстве в конфликт на Украине — дайджест на 13 сентября 2026 года. ВС РФ готовятся к штурму Доброполья и Дружковки. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сумская область 13 сентября: Бои за Хотень, Кияницы и Уланово

Штурмовики группировки «Север» продолжают теснить оборону ВСУ в Сумской области. Противник не ведёт активных действий и занят перегруппировкой.

— Переброшенный с Черниговской области 27-й полк нацгвардии Украины переформировали в 10-ю бригаду оперативного назначения — её готовят к обороне Сум. Из-за расширения штата бригада столкнулась с дефицитом людей, поэтому часть подразделений отправили на позиции не в полном составе, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

Авиация, артиллерия и операторы дронов ВС РФ нанесли удары по скоплениям сил и техники ВСУ у Великой Писаревки, Эсмани, Бояро-Лежачей, Новой Сечи, Сенного, Пушкарёвки, Стецковки, Кучеровки, Коренька, Новой Гуты и Мезеновки.

В Сумском районе российские штурмовики продвинулись возле Хотени, а у Кияницы и южнее Могрицы идут тяжёлые бои. В Шосткинском районе стрелковые столкновения продолжаются под Уланово.

ДНР 13 сентября: ВС РФ освободили Весёлое

Бойцы Армии России освободили Весёлое. Село находится в Покровском районе на берегу реки Грузская, а примыкает к нему одноимённый населённый пункт Грузское, который было освобождено 4 сентября.

— Если на карте провести прямую между Дружковкой и Добропольем — Грузское и Весёлое окажутся ровно посредине. Оба этих подконтрольных ВСУ города собирается штурмовать «Центр». К Доброполью подразделения «Центра» подошли с юга, востока и северо-востока, к Дружковке — с юго-запада, — уточнил военный корреспондент Александр Коц.

ВС РФ уничтожили склад ВСУ в Дружковке. Видео © Telegram / Минобороны России

Журналист заметил, что освобождение Доброполья даст возможность «Центру» высвободить силы для наступления на Дружковку, Славянск и Краматорск с запада. Освобождение Грузского, Весёлого и окрестных населённых пунктов, по мнению Коца, — попытка создать «мост» между ключевыми направлениями в ДНР.

Харьковская область 13 сентября: «Север» сжимает котёл на Волчанском направлении

На северо-востоке Харьковской области подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо вокруг «Волчанского котла», отражая контратаки ВСУ. Авиация ВКС РФ и расчёты ударных БпЛА поразили скопления сил противника в 15 населённых пунктах, включая Харьков, Великий Бурлук и Приколотное.

— На Волчанском направлении «северяне» продвинулись у Малой Волчьей, взяв в плен двоих военнослужащих 1-го пограничного отряда погранслужбы Украины. При попытках снабжения окружённых подразделений сбито более 18 тяжёлых коптеров типа «Баба-Яга», — передаёт «Северный ветер».

На Великобурлукском направлении сорвана попытка прорыва из окружения боевой группы 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ: после обнаружения разведкой и огневого удара противник отступил с потерями.

Запорожская область 13 сентября: Окружение Орехова и наступление на Зелёную Диброву

Группировка «Восток» наступает западнее рубежа от Александровки до Коммунаровки после освобождения Зоревки. Северо-западнее Зарницы штурмовики ВС РФ продвинулись в направлении Зелёной Дибровы и Розовки.

— Освобождение Зоревки позволит нашей армии совершить полуохват Терноватого и продвигаться дальше в сторону Новониколаевки. Это небольшой посёлок, который находится уже на территории Днепропетровской области. От него дорога идёт на юг к Орехову, — поделился военкор Павел Кукушкин.

Там бои идут южнее Любицкого, которое несколько раз переходило из рук в руки. Но основное столкновение идёт за дорогу, которая соединяет гарнизон противника с «большой землёй», заметил Кукушкин.

— Со стороны Малой Токмачки и Новоданиловки наши штурмовики уже заходят на окраины Орехова и Преображенки — посёлка, примыкающего к городу с севера, — заключил военкор.

Карта СВО на 13 сентября 2026 года

Армия Россия освободила Весёлое. Фото © Telegram / Divgen

Киеву нужны ракеты на зиму, но их нигде нет

Владимир Зеленский в интервью Deutsche Welle заявил, что Украине на зимний период требуется ежемесячно 100–120 ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. По его оценке, Россия сейчас производит около 140 баллистических ракет в месяц.

— По стандартной логике работы систем ПВО на уничтожение такого объёма целей потребовалось бы около 280 перехватчиков ежемесячно, однако назвал подобную цифру нереалистичной и обозначил запрос в 100–120 единиц как сложную, но необходимую цель на холодные месяцы, — заявил Зеленский.

Он добавил, что США готовы продавать эти ракеты, однако ключевым препятствием остаются ограниченные объёмы американского производства и запасы перехватчиков.

Параллельно украинские СМИ со ссылкой на собственные данные сообщили о готовящемся массированном ударе ВС РФ. Утверждается, что Россия готовит для удара около трёх тысяч беспилотников.

Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Нью-Дели заявил, что возможное размещение европейских военных на территории Украины Москва будет расценивать как прямое вступление Европы в конфликт. При этом президент России отверг утверждения о планах нападения на страны Европы.

— Мы не угрожаем европейским странам и не намерены им угрожать. У нас нет причин вступать в конфликт с Европой, — подчеркнул Путин.

Чтобы до этого не дошло у Украины есть шанс остановить текущие боевые действия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у Владимира Зеленского лежит приглашение в Москву.

Авторы Артём Артёмов