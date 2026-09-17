Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 08:39

Склады, цеха, инфраструктура: Куда била Армия России за последние сутки

Сводка от 17 сентября: ВС РФ поразили военные объекты Украины в 152 районах

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также склады и предприятия военного назначения в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ 17 сентября.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск.

«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и военного имущества, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

ВС РФ освободили Розовку и Малую Волчью
ВС РФ освободили Розовку и Малую Волчью

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 17 сентября российские войска нанесли массированный и групповые удары по объектам на территории Украины. По данным ведомства, были поражены производства и места хранения беспилотников в Киеве и Киевской области, комбинат «Запорожсталь» и предприятие «Искра» в Запорожье, а также энергетическая и транспортная инфраструктура в Одесской области. МО также сообщило об ударах по двум сухогрузам, которые перевозили грузы военного назначения, и двум автомобильным мостам через Днестр, использовавшимся для транзита военных грузов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar