Склады, цеха, инфраструктура: Куда била Армия России за последние сутки

Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также склады и предприятия военного назначения в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ 17 сентября.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 17 сентября российские войска нанесли массированный и групповые удары по объектам на территории Украины. По данным ведомства, были поражены производства и места хранения беспилотников в Киеве и Киевской области, комбинат «Запорожсталь» и предприятие «Искра» в Запорожье, а также энергетическая и транспортная инфраструктура в Одесской области. МО также сообщило об ударах по двум сухогрузам, которые перевозили грузы военного назначения, и двум автомобильным мостам через Днестр, использовавшимся для транзита военных грузов.