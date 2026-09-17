Склады, цеха, инфраструктура: Куда била Армия России за последние сутки
Сводка от 17 сентября: ВС РФ поразили военные объекты Украины в 152 районах
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также склады и предприятия военного назначения в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ 17 сентября.
Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск.
«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и военного имущества, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 17 сентября российские войска нанесли массированный и групповые удары по объектам на территории Украины. По данным ведомства, были поражены производства и места хранения беспилотников в Киеве и Киевской области, комбинат «Запорожсталь» и предприятие «Искра» в Запорожье, а также энергетическая и транспортная инфраструктура в Одесской области. МО также сообщило об ударах по двум сухогрузам, которые перевозили грузы военного назначения, и двум автомобильным мостам через Днестр, использовавшимся для транзита военных грузов.
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