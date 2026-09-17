ПВО отразила массированный налёт 65 дронов на Ярославскую область
Евраев: ПВО сбила 65 БПЛА над Ярославской областью в ночь на 17 сентября
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Силы ПВО сбили 65 беспилотников во время массированной атаки на Ярославскую область. Жертв и пострадавших нет, написал губернатор Михаил Евраев.
«Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников», — говорится в сообщении.
В результате атаки получил повреждения нефтеперерабатывающий завод, где возник пожар. Возгорание уже полностью ликвидировано. Обломками сбитых дронов также повредило несколько автомобилей и выбило стёкла в многоквартирных домах. На месте продолжают работать военные и сотрудники силовых ведомств.
Также Life.ru сообщал, что выезд из Ярославля в сторону Москвы открыли после атаки БПЛА. Речь идёт об участке у перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
Напомним, всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили 641 беспилотник над 20 регионами России, а также над акваториями трёх морей — Чёрного, Азовского и Каспийского.
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