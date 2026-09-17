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Опубликовано 17 сентября, 07:44

ПВО отразила массированный налёт 65 дронов на Ярославскую область

Евраев: ПВО сбила 65 БПЛА над Ярославской областью в ночь на 17 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы ПВО сбили 65 беспилотников во время массированной атаки на Ярославскую область. Жертв и пострадавших нет, написал губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников», — говорится в сообщении.

В результате атаки получил повреждения нефтеперерабатывающий завод, где возник пожар. Возгорание уже полностью ликвидировано. Обломками сбитых дронов также повредило несколько автомобилей и выбило стёкла в многоквартирных домах. На месте продолжают работать военные и сотрудники силовых ведомств.

Также Life.ru сообщал, что выезд из Ярославля в сторону Москвы открыли после атаки БПЛА. Речь идёт об участке у перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Обломки 23 БПЛА повредили 7 домов и автомобили в Воронежской области
Обломки 23 БПЛА повредили 7 домов и автомобили в Воронежской области

Напомним, всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили 641 беспилотник над 20 регионами России, а также над акваториями трёх морей — Чёрного, Азовского и Каспийского.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе систем ПВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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