ПВО отразила массированный налёт 65 дронов на Ярославскую область

Силы ПВО сбили 65 беспилотников во время массированной атаки на Ярославскую область. Жертв и пострадавших нет, написал губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников», — говорится в сообщении.

В результате атаки получил повреждения нефтеперерабатывающий завод, где возник пожар. Возгорание уже полностью ликвидировано. Обломками сбитых дронов также повредило несколько автомобилей и выбило стёкла в многоквартирных домах. На месте продолжают работать военные и сотрудники силовых ведомств.

Также Life.ru сообщал, что выезд из Ярославля в сторону Москвы открыли после атаки БПЛА. Речь идёт об участке у перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.