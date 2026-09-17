Обломки 23 БПЛА повредили 7 домов и автомобили в Воронежской области

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников. Минувшей ночью силы ПВО обнаружили и уничтожили 23 БПЛА над двумя городскими округами и восемью районами региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет. При падении обломков в одном из муниципалитетов повреждены крыша и остекление частного дома, а также легковой автомобиль. Кроме того, выбиты окна ещё в четырёх домах.

В другом районе обломки беспилотника повредили остекление машины, а в одном из городских округов — стену частного дома. Сейчас на местах падения работают оперативные службы. Специалисты оценивают последствия произошедшего.