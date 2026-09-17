641 беспилотник перехвачен над регионами России за минувшую ночь
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями 20 регионов России и акваториями Азовского, Каспийского и Чёрного морей.
В список вошли Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, Краснодарский край, Московский регион и Республика Крым. Также в Минобороны сообщили об отражении атаки над акваториями трёх морей.
Так, этой ночью силы ПВО сбили 65 беспилотников во время массированной атаки на Ярославскую область. В результате получил повреждения нефтеперерабатывающий завод. Также обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Новороссийске.
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