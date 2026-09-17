Горящий НПЗ под Ярославлем после атаки БПЛА потушили, дорога к Москве перекрыта
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области, возникшее после атаки беспилотников ВСУ, полностью ликвидировали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своём Telegram-канале.
По его словам, после обнаружения обломков БПЛА власти временно ограничили движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Перекрыт участок от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Водителей попросили воздержаться от поездок в этом направлении или выбирать альтернативные маршруты.
Объезд организован через улицу Гагарина. При этом подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Жителей призвали дождаться отмены сигнала «Беспилотная опасность».
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 65 беспилотников во время массированной атаки на Ярославскую область. В результате получил повреждения нефтеперерабатывающий завод.
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