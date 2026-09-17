Во Владимире после атаки БПЛА повреждены дом и автомобили

Во Владимире утром была отражена атака беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате падения обломков никто не пострадал. Повреждения получили остекление многоквартирного жилого дома и несколько автомобилей, припаркованных рядом. На месте работают экстренные службы. Специалисты оценивают последствия произошедшего и устанавливают масштаб повреждений.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за минувшие сутки 16 сентября над территорией страны и в акватории Чёрного моря было сбито 68 украинских дронов. Военные работали над устранением БПЛА в восьми регионах России.