НПЗ повреждён в Ярославской области в результате атак БПЛА

Силы ПВО сбили 65 беспилотников во время массированной атаки на Ярославскую область. В результате получил повреждения нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram.

На территории предприятия возникли возгорания. В настоящее время оперативные службы занимаются их тушением.

По данным главы региона, погибших и пострадавших нет. Обломками уничтоженных дронов выбило окна в нескольких многоквартирных домах, также повреждены автомобили.

Евраев отметил, что непосредственной угрозы новой атаки сейчас нет. При этом жителей призвали дождаться официального отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки 16 сентября над территорией страны и в акватории Чёрного моря было сбито 68 украинских БПЛА. Военные работали в восьми регионах России.