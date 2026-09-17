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Опубликовано 17 сентября, 04:03

НПЗ повреждён в Ярославской области в результате атак БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Силы ПВО сбили 65 беспилотников во время массированной атаки на Ярославскую область. В результате получил повреждения нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram.

На территории предприятия возникли возгорания. В настоящее время оперативные службы занимаются их тушением.

По данным главы региона, погибших и пострадавших нет. Обломками уничтоженных дронов выбило окна в нескольких многоквартирных домах, также повреждены автомобили.

Евраев отметил, что непосредственной угрозы новой атаки сейчас нет. При этом жителей призвали дождаться официального отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Тульской областью
Силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Тульской областью

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки 16 сентября над территорией страны и в акватории Чёрного моря было сбито 68 украинских БПЛА. Военные работали в восьми регионах России.

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Виталий Приходько
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