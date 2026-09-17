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Регион
Опубликовано 17 сентября, 03:24

Силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Тульской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 12 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительной информации, пострадавших нет. Разрушений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

В регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА. Жителей призвали сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно звонить по номерам 01, 101 или 112.

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Ранее Life.ru сообщал, что при атаке беспилотников на Брянскую область погибла женщина, ещё один человек получил ранения. Дроны ударили по посёлкам Случевск и Борщово в Погарском районе. Также сообщалось, что в белгородском селе Смородино погиб мужчина при взрыве сброшенного с дрона устройства. Полученные ранения оказались смертельными, обстоятельства и последствия атаки устанавливают специалисты.

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Виталий Приходько
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