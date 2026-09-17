Силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Тульской областью

Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 12 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительной информации, пострадавших нет. Разрушений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

В регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА. Жителей призвали сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно звонить по номерам 01, 101 или 112.