Силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Тульской областью
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Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 12 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По предварительной информации, пострадавших нет. Разрушений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
В регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА. Жителей призвали сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно звонить по номерам 01, 101 или 112.
Ранее Life.ru сообщал, что при атаке беспилотников на Брянскую область погибла женщина, ещё один человек получил ранения. Дроны ударили по посёлкам Случевск и Борщово в Погарском районе. Также сообщалось, что в белгородском селе Смородино погиб мужчина при взрыве сброшенного с дрона устройства. Полученные ранения оказались смертельными, обстоятельства и последствия атаки устанавливают специалисты.
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