Военный ВС РФ вернулся с фронта и погиб при атаке ВСУ на АЗС в Белгороде

Военнослужащий СВО вернулся с фронта домой, но погиб во время прилёта украинского дрона по Белгороду. Сейчас семья 34-летнего бойца рискует остаться без выплат, так как в областном военкомате родственникам сообщили, что мужчина в момент гибели был «не при исполнении». Об этом рассказала его супруга телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Алексея мобилизовали в 2022 году. По словам женщины, 20 июля он вернулся из зоны боевых действий, чтобы покрестить дочь, а спустя восемь дней поехал на АЗС в посёлке Новосадовый Белгородского округа. Когда мужчина ожидал заправки, его автомобиль атаковал беспилотник. Машина загорелась, Алексей погиб на месте.

Региональный оперативный штаб 28 июля сообщал об ударе БПЛА по коммерческому объекту в Новосадовом. В результате атаки один мужчина погиб, ещё одного доставили в больницу с предварительно диагностированной акубаротравмой. Огонь охватил автомобиль и оборудование.

«Получается, что муж четыре года отдавал долг Родине. И на этом всё», — сказала вдова военнослужащего. У Алексея остались двое детей — восьмимесячный малыш и девятилетняя дочь.

Ранее российский военнослужащий с позывным Тихон вступил в рукопашный бой с бойцом ВСУ и ликвидировал его. Наш солдат действовал в тылу украинских подразделений на Днепропетровском направлении. Во время выполнения задачи он столкнулся с противником и пошёл в бой один на один.