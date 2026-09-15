Один в поле воин: Боец Тихон ликвидировал военнослужащего ВСУ в рукопашном бою

Российский военнослужащий с позывным Тихон вступил в рукопашный бой с бойцом ВСУ и ликвидировал его. Об этом РИА «Новости» рассказал младший лейтенант 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Максим Ченцов.

По его словам, российский военнослужащий действовал в тылу украинских подразделений на Днепропетровском направлении. Во время выполнения задачи он сошёлся с противником в ближнем бою.

«Один на один в рукопашном бою ликвидировал противника. Один на один вышел», — рассказал Ченцов.

Он добавил, что Тихона представили к ордену Мужества. Военнослужащий продолжает выполнять боевые задачи.

Ранее штурмовик 38-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Якут в одиночку продвинулся более чем на восемь километров вблизи позиций ВСУ на Запорожском направлении. Военнослужащий месяц передвигался пешком и скрытно вёл разведку, самостоятельно добывал воду, а продукты и боеприпасы получал с помощью беспилотников, сообщает Zvezdanews.