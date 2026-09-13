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Специальная военная операция

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Опубликовано 13 сентября, 16:06

Российские военные спасли двух собак в зоне СВО и отдали им почти всю свою воду

Российские бойцы на Запорожском направлении спасли двух измученных собак, отдав им почти весь запас воды. Впереди у подразделения оставался путь длиной около 30 километров, однако пройти мимо животных военные не смогли.

Видео © Telegram/SHOT

Псов заметили во время движения к цели. Животные тяжело дышали, а увидев людей, сами вышли навстречу и прижались к ним. Боец с позывным Бороташ вместе с товарищами напоил собак. Воду военнослужащие заранее рассчитали на долгий переход, но решили поделиться запасами с хвостатыми попутчиками.

После этого псы не захотели расставаться со спасителями и отправились следом за подразделением. По словам бойцов, животные уже научились различать звуки приближающихся FPV-дронов. Военные подчеркнули, что даже в самой тяжёлой ситуации важно оставаться человеком.

Застрявшую в трубе в Подольске собаку спасли, она сразу удрала
Застрявшую в трубе в Подольске собаку спасли, она сразу удрала

Несколькими днями ранее собака по кличке Ушко вытащила российского бойца из-под завалов дома. После попадания снаряда пёс пробрался через пролом, ухватил военнослужащего за ремень и помог ему выбраться наружу.

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Обложка © SHOT

Николь Вербер
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