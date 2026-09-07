На войне животные не раз спасали людей — и это не только боевые собаки, но и бездомные псы и кошки, которых военные подкармливали. Одна из таких историй произошла с бойцом с позывным Горыныч, который оказался под завалами разрушенного дома, пишет «Царьград».

После прямого попадания снаряда крыша сложилась. Боец не знал, как выбраться, но вдруг почувствовал, как кто-то лижет ему ухо. Это была местная собака по кличке Ушко, которую они с сослуживцами прикармливали.

«Она через пролом где-то сзади залезла и начала меня вытаскивать. За ремень, как щенка. Пока я там полусознание теряю, она воет, рвёт куртку, грызёт обломки. И — не поверишь — выводит меня наружу. Не на своих лапах, конечно. Но я начал ползти, потому что она уходила и возвращалась. Как бы говорила: «Ну ты что, не сдавайся, мы же не зря тут дружили!» С тех пор я верю в собак», — рассказал Горыныч.

Другой случай — в Северодонецке. Местная жительница Марина Куликова рассказала, как кошка, которую они с соседями выходили с повреждённой лапой и вывихнутой челюстью, стала приносить еду. Сначала — две сардельки в пакете, потом замороженную рыбу, куриное бедро и палку сервелата.

«Мы боялись, что украинские вояки кошку заметят с добычей и убьют — стрельба по животным была нормой для них», — вспоминает женщина.

Кошка выжила и до сих пор живёт в доме. В Светлодарске медики ориентировались на поведение местного пса, который за пять минут до обстрела бежал прятаться.

«Он ни разу не обманул», — рассказывала медсестра с позывным «Пчёлка».

Ранее штурмовик 102-го полка с позывным Морген рассказал, что его собака Баста за три года службы неоднократно помогала российским бойцам в Торском, предупреждая о приближении дронов ВСУ. Она слышит звук беспилотника раньше человека и подаёт сигналы — вскакивает, навостряет уши и начинает лаять, давая команду искать укрытие. По словам военного, животное, подаренное друзьями, спасло множество жизней.