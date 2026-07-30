Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 03:34

Собака по кличке Баста спасает российских штурмовиков от дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

В ходе боевых действий в населённом пункте Торское собака по кличке Баста неоднократно помогала российским штурмовым подразделениям спасаться от атак украинских дронов. Как сообщил ТАСС хозяин собаки, штурмовик 102-го полка 150-й дивизии восьмой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Морген, животное обладает уникальной способностью заблаговременно предупреждать бойцов о приближении беспилотников.

«Собака по кличке Баста. Очень игривая, добрая, помогает нашим ребятам в передвижениях. Человеческий слух ещё не улавливает звук дрона, а она уже слышит, уже подаёт команды. То есть, если лежишь спокойно, можно двигаться, можно вести себя расслаблено. Если вскочила, уши как локаторы, пытается выслушать, лаять начинает, значит, где-то приближение вражеской птицы. То есть надо искать укрытие, маскироваться», — поделился военный.

Как рассказал сам военнослужащий, животное было подарено ему друзьями в один из его визитов домой, когда он приезжал в отпуск. С тех пор минуло три года. За этот период, подчеркнул боец, Баста неоднократно помогала российским военным — она предупреждала их о приближении дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и тем самым спасла множество жизней.

«Настя, ох ты и учудила»: Боец СВО устроил родильную палату для кошки на передовой
«Настя, ох ты и учудила»: Боец СВО устроил родильную палату для кошки на передовой

В Донецке небо контролирует необычный «радар» — сурикат по кличке Савелий. От природы эти животные очень боятся хищных птиц и поэтому постоянно вертят головой, осматривая небо. Острое зрение позволяет им замечать парящие объекты издалека. Савелий мог бы стать ценным кадром для отряда БАРС, однако предпочитает нести службу в руках своей хозяйки. На опубликованных кадрах видно, как зверёк внимательно следит за воздушным пространством.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar