Собака по кличке Баста спасает российских штурмовиков от дронов ВСУ

В ходе боевых действий в населённом пункте Торское собака по кличке Баста неоднократно помогала российским штурмовым подразделениям спасаться от атак украинских дронов. Как сообщил ТАСС хозяин собаки, штурмовик 102-го полка 150-й дивизии восьмой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Морген, животное обладает уникальной способностью заблаговременно предупреждать бойцов о приближении беспилотников.

«Собака по кличке Баста. Очень игривая, добрая, помогает нашим ребятам в передвижениях. Человеческий слух ещё не улавливает звук дрона, а она уже слышит, уже подаёт команды. То есть, если лежишь спокойно, можно двигаться, можно вести себя расслаблено. Если вскочила, уши как локаторы, пытается выслушать, лаять начинает, значит, где-то приближение вражеской птицы. То есть надо искать укрытие, маскироваться», — поделился военный.

Как рассказал сам военнослужащий, животное было подарено ему друзьями в один из его визитов домой, когда он приезжал в отпуск. С тех пор минуло три года. За этот период, подчеркнул боец, Баста неоднократно помогала российским военным — она предупреждала их о приближении дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и тем самым спасла множество жизней.

В Донецке небо контролирует необычный «радар» — сурикат по кличке Савелий. От природы эти животные очень боятся хищных птиц и поэтому постоянно вертят головой, осматривая небо. Острое зрение позволяет им замечать парящие объекты издалека. Савелий мог бы стать ценным кадром для отряда БАРС, однако предпочитает нести службу в руках своей хозяйки. На опубликованных кадрах видно, как зверёк внимательно следит за воздушным пространством.