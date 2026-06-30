Усатый радар: Cурикат Савелий помогает контролировать воздух в Донецке

В Донецке небо контролирует необычный «радар» — сурикат по кличке Савелий. Видео с пушистым антидроном опубликовал телеграм-канал Mash на Донбассе.

Сурикат Савелий помогает контролировать небо над Донецком. Видео © Mash на Донбассе

От природы эти животные очень боятся хищных птиц и поэтому постоянно вертят головой, осматривая небо. Острое зрение позволяет им замечать парящие объекты издалека.

Савелий мог бы стать ценным кадром для отряда БАРС, однако предпочитает нести службу в руках своей хозяйки. На опубликованных кадрах видно, как зверёк внимательно следит за воздушным пространством.

Ранее Life.ru рассказывал историю боевого кота по кличке Васька, который стал талисманом группировки «Восток» в зоне СВО. Животное нашли на передовой. Он быстро освоился среди военных и стал своим. Солдаты говорят, что он не пугается взрывов и техники, ведёт себя спокойно.