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30 июня, 17:33

Усатый радар: Cурикат Савелий помогает контролировать воздух в Донецке

В Донецке сурикат Савелий из-за боязни птиц «высматривает» воздушные цели с ПВО

Обложка © Mash на Донбассе

Обложка © Mash на Донбассе

В Донецке небо контролирует необычный «радар» — сурикат по кличке Савелий. Видео с пушистым антидроном опубликовал телеграм-канал Mash на Донбассе.

Сурикат Савелий помогает контролировать небо над Донецком. Видео © Mash на Донбассе

От природы эти животные очень боятся хищных птиц и поэтому постоянно вертят головой, осматривая небо. Острое зрение позволяет им замечать парящие объекты издалека.

Савелий мог бы стать ценным кадром для отряда БАРС, однако предпочитает нести службу в руках своей хозяйки. На опубликованных кадрах видно, как зверёк внимательно следит за воздушным пространством.

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Александра Мышляева
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