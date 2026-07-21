«Настя, ох ты и учудила»: Боец СВО устроил родильную палату для кошки на передовой

В Сети появилось трогательное видео, на котором российский боец помогает беременной кошке на передовой. Роды у питомицы по кличке Настюха начались прямо в лесополосе. Кадрами поделился телеграм-канал Mash на Донбассе.

Боец СВО помог кошке родить в лесополосе. Видео © Telegram/ Mash на Донбассе

Военный заметил животное и решил оборудовать для него безопасное место. Он нашёл коробку и постелил внутрь собственное полотенце. К этому моменту у молодой мамы уже появился первый котёнок. Боец осторожно перенёс кошку вместе с новорождённым в импровизированное укрытие.

«Настя, ох ты и учудила», — обратился военнослужащий к пушистой подопечной.

Коробку мужчина прикрыл ветками и листвой. Такая маскировка должна была защитить семейство и скрыть его от посторонних глаз. На кадрах видно, что Настюха спокойно устроилась в подготовленном для неё месте. Теперь кошка и её потомство находятся под присмотром бойцов.

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