Из зоны СВО — в любящую семью: В Москве поселился котёнок Донбасс

Котёнок по кличке Донбасс, которого привезли в Москву из зоны специальной военной операции, обрёл в столице новую семью. Сейчас малыш здоров, активен и проходит необходимую профилактику, рассказали в сети государственных ветеринарных клиник Москвы.

Необычную кличку питомец получил не случайно — она напоминает о месте, откуда его вывезли. После переезда в столицу Донбасс оказался у заботливых хозяев, которые следят за его здоровьем.

Недавно котёнка привезли в Донскую ветеринарную клинику. Врач осмотрела нового москвича и провела ему повторную вакцинацию от инфекционных заболеваний. По словам ветеринаров, сейчас Донбасс чувствует себя хорошо, проявляет любопытство и ведёт активную кошачью жизнь.

Это не первый питомец из зоны СВО, который после пережитого обрёл дом в Москве. В ноябре прошлого года в столицу привезли кота по кличке Хвост, спасённого военнослужащими и получившего новую семью после обследования в ветеринарной клинике. А летом 2026 года Life.ru рассказывал о котёнке Фипике, который пережил два удара FPV-дронов на Донецком направлении: малыша нашли среди разрушений российские бойцы, выходили и оставили рядом с собой.

Животные на передовой нередко становятся для военнослужащих настоящими талисманами — Life.ru собрал истории котов, живущих вместе с российскими подразделениями в зоне СВО и помогающих бойцам справляться с тяжёлыми фронтовыми буднями.