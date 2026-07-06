Котёнок пережил удар в зоне СВО и получил кличку в честь атаковавших его дронов

В зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении произошла удивительная история спасения. Маленький котёнок, попавший под два мощных удара вражеских беспилотников, чудом остался жив. Ударной волной его отбросило на несколько метров, но малыш выжил.

Котёнок Фипик восстанавливается после ударов ВСУ. Видео © SHOT

Российские военнослужащие обнаружили крошечного героя среди руин. Его назвали Фипик — в честь FPV-дронов, которые едва не стали для него фатальными. Бойцы выходили пострадавшего котёнка: сейчас он идёт на поправку, много ест и с удовольствием пьёт молоко. Трогательные кадры военные передали «Народному фронту».

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне СВО стаффордширский терьер по кличке Дизель ценой своей жизни перехватил украинский FPV-дрон, атаковавший разведгруппу ВС РФ. Разведгруппа из четырёх человек двигалась попарно, когда её засёк вражеский беспилотник. Военнослужащие начали отход и попытались скрыться, однако FPV-дрон продолжил сближение. В момент атаки собака, находившаяся вместе с группой, прыгнула в сторону летящего аппарата и схватила его в воздухе. После этого произошёл взрыв.