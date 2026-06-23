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23 июня, 04:32

Пёс Дизель спас четырёх разведчиков ВС РФ от украинского дрона ценой своей жизни

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В зоне СВО стаффордширский терьер по кличке Дизель перехватил украинский FPV-дрон, атаковавший разведгруппу ВС РФ, в результате чего погиб. Об этом рассказал РИА «Новости» боец группировки войск «Днепр» с позывным Воробей.

По его словам, разведгруппа из четырёх человек двигалась попарно, когда её засёк вражеский беспилотник. Военнослужащие начали отход и попытались скрыться, однако FPV-дрон продолжил сближение. В момент атаки собака, находившаяся вместе с группой, прыгнула в сторону летящего аппарата и схватила его в воздухе. После этого произошёл взрыв, в результате которого животное погибло.

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Тимур Хингеев
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