Пёс Дизель спас четырёх разведчиков ВС РФ от украинского дрона ценой своей жизни

В зоне СВО стаффордширский терьер по кличке Дизель перехватил украинский FPV-дрон, атаковавший разведгруппу ВС РФ, в результате чего погиб. Об этом рассказал РИА «Новости» боец группировки войск «Днепр» с позывным Воробей.

По его словам, разведгруппа из четырёх человек двигалась попарно, когда её засёк вражеский беспилотник. Военнослужащие начали отход и попытались скрыться, однако FPV-дрон продолжил сближение. В момент атаки собака, находившаяся вместе с группой, прыгнула в сторону летящего аппарата и схватила его в воздухе. После этого произошёл взрыв, в результате которого животное погибло.

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