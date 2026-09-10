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Опубликовано 10 сентября, 14:43

Застрявшую в трубе в Подольске собаку спасли, она сразу удрала

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Собаку, которая трое суток провела в десятиметровой трубе в Подольске, удалось спасти. Кадры с места снял корреспондент Life.ru.

Спасение застрявшей в трубе собаки. Видео © Life.ru

Чтобы вызволить животное, в трубу заполз человек, которого затем вытащили с помощью троса, а вместе с ним и пса. Хвостатый узник явно периживал из-за ситуации и внимания к себе, а потому не стал рассыпаться в благодарностях и удрал, едва оказавшись на поверхности.

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Ранее Life.ru рассказывал о попытках достать животное из трубы. Пёс не мог самостоятельно выбраться из ловушки в течение трёх суток.

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Юрий Лысенко
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