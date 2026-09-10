Застрявшую в трубе в Подольске собаку спасли, она сразу удрала

Чтобы вызволить животное, в трубу заполз человек, которого затем вытащили с помощью троса, а вместе с ним и пса. Хвостатый узник явно периживал из-за ситуации и внимания к себе, а потому не стал рассыпаться в благодарностях и удрал, едва оказавшись на поверхности.