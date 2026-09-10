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Опубликовано 10 сентября, 11:57

Трое суток в ловушке: В Подольске пытаются спасти собаку из десятиметровой трубы

SHOT: Собака минимум трое суток не может выбраться из трубы в Подольске

Собака минимум трое суток находится в десятиметровой трубе в Подольске и не может самостоятельно выбраться наружу. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.

Собака застряла в трубе в Подмосковье. Видео © SHOT

По их словам, громкий лай они услышали ещё три дня назад. Отправившись на звук, жители обнаружили животное внутри трубы. Выбраться самостоятельно собака не может из-за того, что конструкция расположена под наклоном.

На место вызывали спасателей, однако достать животное пока не удалось. Тогда местные жители спустили собаке воду. После этого, как утверждается, она стала активнее и начала поднимать голову.

Собака застряла в трубе в Подольске. Фото © SHOT

Собака застряла в трубе в Подольске. Фото © SHOT

Сейчас возле трубы собрались неравнодушные горожане. Они ожидают согласования от администрации, чтобы приступить к земляным работам.

Для спасения собаки также планируют использовать специальную платформу на колёсах, которую можно будет отправить внутрь трубы. После этого к работам хотят привлечь бульдозер, чтобы подобраться к животному.

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Обложка © SHOT

Никита Никонов
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