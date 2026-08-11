Упала с 8-го этажа и проехала 20 км: Спасённый из-под капота сердитый «кот» оказался кошечкой
Спасённый в Москве «самый недовольный кот» оказался домашней кошкой Мией
Обложка © Telegram / Спасатели СпасРезерв
Спасённый в Москве из-под капота автомобиля сердитый «кот» оказался девятимесячной кошкой по кличке Мия. Более того, у беглянки нашлась хозяйка. Она разыскивала любимого питомца несколько дней.
Мия пропала на другом конце Москвы после падения из окна восьмого этажа. Родственники хозяйки предполагают, что кошка спряталась под капотом машины и таким образом проехала около 20 километров, пишет kp.ru.
После спасения животное успело несколько раз сменить временных хозяев, поэтому найти его оказалось непросто. В итоге Мию вернули домой, сейчас она чувствует себя хорошо, но владельцы всё же намерены показать её ветеринару.
Ранее Life.ru рассказывал, как очень недовольного «кота» достали из-под капота машины в Москве. Спасатели сразу предположили, что животное домашнее, и попросили распространить информацию о находке, чтобы отыскать хозяев.
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