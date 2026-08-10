Так выглядит «лицо» понедельника: Самого недовольного кота достали из-под капота авто в Москве

Спасатели достали кота из-под капота авто в Москве, и его мордочка стала настоящим «воплощением» понедельников. Как пишет телеграм-канал «Спасатели СпасРезерв», житель дома на улице Гризодубовой собирался уехать по делам, но услышал мяуканье из своего автомобиля. Заглянув под капот, мужчина обнаружил там кота.

Чтобы добраться до незваного пассажира, хозяин машины снял аккумулятор. Однако вытащить животное самостоятельно не получилось: перепуганный пушистик постоянно ускользал из рук и забирался глубже.

Фото © Telegram/ Спасатели СпасРезерв

Видео © Telegram/ Спасатели СпасРезерв

На помощь пришлось вызвать спасателей. Они сумели аккуратно достать четвероногого пленника из тесного пространства. На свободу кот выбрался чумазым, пыльным и сильно недовольным, но при этом охотно шёл к людям и давал себя гладить.

Спасатели предположили, что питомец домашний. Не исключено, что он забрался под капот другой машины, приехал вместе с ней на парковку, а затем перебрался в соседний автомобиль.

Пока владельцы не нашлись, кота забрали к себе жители дома. Информацию о находке попросили распространить по районным и домовым чатам в надежде вернуть беглеца хозяевам.

В июле похожая спасательная операция прошла в Дагестане. Котёнок почти сутки просидел в вентиляционной шахте дома, а вызволить его удалось только спасателям, которые добрались до малыша через подвал и проделали отверстие в трубе. Подробнее — в материале Life.ru.