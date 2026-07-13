В Москве спасли кота, который после ДТП с испугу сиганул в реку

В центре Москвы спасатели провели операцию по вызволению из воды кота. Животное оказалось в реке после дорожного инцидента на Большом Краснохолмском мосту, сообщает 360.ru.

По информации экстренных служб, происшествие случилось в Таганском районе. Питомец пересекал проезжую часть, где его зацепил легковой автомобиль. Перепуганный зверь от испуга сиганул в воду. Самостоятельно выбраться на сушу у него не вышло — сильное течение и высокие берега не оставили шансов.

На выручку оперативно прибыли московские спасатели на воде. Им удалось извлечь пострадавшего из реки. О состоянии пушистого беглеца не сообщается.

А несколько дней назад в Москву-реку упал мужчина с Новоарбатского моста. Проходившее мимо электросудно сбросило круг и попыталось вытащить его. Прибывшие на место ЧП спасатели вытащили пострадавшего, но он был без сознания.