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Регион
9 июля, 08:16

Мужчина упал с Новоарбатского моста в Москву-реку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alohaflaminggo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alohaflaminggo

Человек упал с Новоарбатского моста в Москву-реку. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Мужчина оказался в воде на середине реки. Проходившее мимо электросудно сбросило ему круг и попыталось вытащить, но когда прибыли спасатели и подняли пострадавшего на борт, он был без сознания.

На причале «Киевский» его передали врачам скорой.

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В Приангарье спустя неделю нашли тело 4-летнего мальчика, унесённого рекой

Ранее Life.ru рассказывал, как в селе Максимово Янаульского района Башкирии трёхлетний мальчик утонул в пруду, пока играл во дворе с пятилетней сестрой. Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

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Владимир Озеров
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