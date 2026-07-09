Мужчина упал с Новоарбатского моста в Москву-реку
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Человек упал с Новоарбатского моста в Москву-реку. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
Мужчина оказался в воде на середине реки. Проходившее мимо электросудно сбросило ему круг и попыталось вытащить, но когда прибыли спасатели и подняли пострадавшего на борт, он был без сознания.
На причале «Киевский» его передали врачам скорой.
Ранее Life.ru рассказывал, как в селе Максимово Янаульского района Башкирии трёхлетний мальчик утонул в пруду, пока играл во дворе с пятилетней сестрой. Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
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