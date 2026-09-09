Двое суток взаперти без воды: В Москве спасли собак из закрытой машины

Двух собак, которые, по словам местных жителей, несколько суток находились в запертой машине, освободили в московском районе Митино. Как сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком», питомцев освободили, накормили и напоили.

В Митино освободили двух собак, запертых в машине на два дня. Видео © Telegram /Осторожно, Москва; Telegram /Москва с огоньком

Автомобиль заметили во дворе дома № 48 на Митинской улице. Очевидцы рассказывали «Осторожно, Москва», что животные громко лаяли, а воды у них не было. Накануне к месту приезжали правоохранители, которые собирались разыскать владельца.

Позднее, по информации Агентства «Москва», сигнал проверили сотрудники ГКУ «Московская безопасность» и народные дружинники. Закрытая машина с питомцами действительно оставалась во дворе, после чего туда снова вызвали полицию. Женщину удалось обнаружить в соседних дворах.

После этого четвероногих выпустили из салона и позаботились об их состоянии. Затем хозяйку вместе с собаками отвезли в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске полиция заинтересовалась собакой, которая несколько дней жила в припаркованном автомобиле у дома на улице Некрасова. После жалоб жильцов правоохранители установили владельца животного. Им оказался 60-летний житель села Галенки. Мужчина объяснил, что приехал к родственникам, у которых ребёнок страдает аллергией на собачью шерсть. Из-за этого он временно держит питомца в машине и периодически выгуливает его.