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Опубликовано 10 сентября, 10:42

Принял мухомор за игрушку: Котёнка Васю чудом спасли от смерти в Приангарье

Котёнок Вася едва не впал в кому после того, как погрыз мухомор в Приангарье

Обложка © Ассоциация ветеринарии Иркутской области

Обложка © Ассоциация ветеринарии Иркутской области

В Киренске Иркутской области ветеринары спасли котёнка, который отравился мухомором. Ядовитый гриб хозяин принёс домой из леса, чтобы показать детям, однако питомец принял его за игрушку и начал грызть, рассказали в Ассоциации ветеринарии Иркутской области.

Через пару часов у животного начались судороги, рвота и диарея. Хозяин срочно доставил четырёхмесячного котёнка в ветеринарную клинику. Ветврач Анастасия Велисевич рассказала, что промедление могло закончиться гибелью питомца. По её словам, после попадания мухомора в организм у кошек может наступить длительный сон, переходящий в кому.

Котёнку провели инфузионную терапию: специалисты выводили токсины, восстанавливали водно-солевой баланс, предотвращали обезвоживание и стабилизировали давление. Также ему назначили поддерживающее лечение. Состояние животного удалось улучшить, однако питомец пока остаётся под наблюдением ветеринаров.

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Александра Мышляева
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