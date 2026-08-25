На Ленинградском вокзале спасли котёнка, запертого кем-то в камере хранения

Котёнок, которого неизвестные заперли в камере хранения Ленинградского вокзала, обрёл новый дом. Животное спасли сотрудники транспортного комплекса, сообщила заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

Работники услышали жалобный писк, доносившийся из одной из ячеек. Внутри они обнаружили оставленного без воды и возможности самостоятельно выбраться малыша.

«Наши сотрудники, услышав жалобный писк, спасли животное, накормили и напоили», — рассказала Темникова.

После спасения котёнка передали новым хозяевам. Кто и закрыл его в камере хранения, и сколько он там провёл, не сообщается.

Темникова напомнила, что даже недолгое пребывание в замкнутом пространстве может угрожать здоровью и жизни питомца. Для пассажиров с животными на Ленинградском вокзале круглосуточно открыты специальный зал ожидания и комната для ухода.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве котёнок едва не погиб в стиральной машине. Хозяйка отвлеклась и не заметила, как питомец забрался внутрь, а после запуска стирки услышала громкое мяуканье. Женщина сразу остановила цикл и вызвала спасателей, которые аккуратно извлекли мокрого, испуганного, но невредимого котёнка и передали его владелице. Спасатели напомнили, что перед запуском техники важно проверять, нет ли внутри животных.