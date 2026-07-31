Котёнок едва не погиб в стиральной машине в Москве
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В Москве котёнок едва не погиб в стиральной машине. Хозяйка ненадолго отвлеклась и не заметила, как питомец забрался внутрь. Женщина запустила стирку, но через несколько секунд из машинки раздалось громкое мяуканье. Она сразу же остановила цикл и вызвала спасателей.
Прибывшие сотрудники аккуратно извлекли мокрого, испуганного, но невредимого котёнка и передали его хозяйке. Спасатели напомнили владельцам животных: перед запуском стиральной машины всегда проверяйте, что в ней нет пушистых домочадцев.
Ранее московского кота Джоя спасли из стиральной машины. Хозяйка не заметила, как он залез в барабан, и запустила стирку. Услышав крики, она остановила машинку, но дверца заклинила. Спасатели отряда «СпасРезерв» освободили животное.
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