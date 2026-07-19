В Китае дрон спас кота, который застрял на дереве во время наводнения

Спасатели в китайской провинции Цзилинь применили дрон для эвакуации кота. Животное застряло на дереве во время наводнения. Сильные ливни подняли уровень воды в реке Сунгари. Люди заметили хвостатого на ветке рядом с мостом в городе Цзилинь. Волонтёры, полицейские и операторы дронов быстро организовали операцию.

Команда закрепила корзину с едой на беспилотнике. Первые две попытки не дали результата. На третьем заходе кот запрыгнул в корзину. Дрон успешно доставил животное на берег. Десятки местных жителей наблюдали за процессом спасения.

Дрон спас кота во время наводнения в Китае. Видео © X / XinjiangMoments

Как сообщает China News, кот провёл на дереве около двух суток. Животное сильно истощилось. Ветеринары осмотрели питомца сразу после эвакуации. Один из спасателей выразил готовность забрать кота домой. Он сделает это, если настоящий владелец не объявится.

Ранее спасатели вытащили семейство диких кабанов из бетонной ловушки в Павлово-Посадском округе Подмосковья. Грибники обнаружили животных в беде и вызвали помощь. Сотрудники службы приехали на место происшествия. Они нашли двух взрослых кабанов и десять поросят в заброшенном бассейне.