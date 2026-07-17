«Малыши жалобно похрюкивали»: Подмосковные спасатели вызволили дюжину диких кабанов из бетонной ловушки

В Павлово-Посадском округе Подмосковья спасатели вызволили из бетонной ловушки целое семейство диких кабанов. О необычной операции рассказали в пресс-службе «Мособлпожспас».

В Подмосковье спасли 12 диких кабанов, упавших в заброшенный бетонный бассейн. Видео © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Инцидент произошёл 16 июля на берегу озера Орлево, где раньше располагался детский лагерь. На животных, попавших в беду, наткнулись грибники, которые и вызвали специалистов. Прибыв на место, сотрудники службы обнаружили в заброшенном бассейне двух взрослых особей и десять поросят.

В Подмосковье спасли 12 диких кабанов, упавших в заброшенный бетонный бассейн. Фото © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

«Малыши жалобно похрюкивали и бегали по периметру в поисках выхода. Чтобы помочь парнокопытным бедолагам, специалисты изготовили из подручных материалов деревянный накат, аккуратно установили его на дно бассейна и даже угостили животных, чтобы завоевать доверие», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что кабаны вели себя на удивление смирно, будто осознавали, что помощь уже близко. Действуя максимально аккуратно, всех пленников за несколько минут вывели по импровизированному накату на свободу, после чего звери тут же скрылись в лесной чаще.

Ранее сообщалось, что в Балашихе спасатели вызволили из западни двух лисят, обнаруженных детьми во время прогулки в детском саду.