Лиса устроила детский сад прямо в детсаду Балашихи

В одном из детсадов Балашихи во время прогулки дети заметили двух лисят, спрятавшихся под верандой. Заведующая учреждением незамедлительно вызвала экстренные службы. На вызов оперативно прибыли сотрудники 201-й пожарно-спасательной части, чтобы вызволить четвероногих гостей. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасатели вернули в лес двух лисят, найденных под верандой в Балашихе. Фото © Telegram/ГКУ МО «Мособлпожспас»

Как выяснили спасатели, мама-лисица выбрала это место в качестве временного укрытия для потомства — там было сухо и тихо, однако малыши решили проявить самостоятельность. Чтобы аккуратно добраться до зверят, специалистам пришлось частично разобрать пол веранды, работая без лишнего шума, чтобы не напугать детёнышей.

Операция завершилась благополучно: конструкцию вернули в исходное состояние, а лисят отвезли в ближайший лесной массив. Спасатели выпустили их на свободу, где никто не побеспокоит зверят, а мать гарантированно сможет отыскать свое потомство.

Ранее Life.ru рассказывал о случае, который произошёл в дагестанском посёлке Шамилькала, где спасателям пришлось почти целые сутки бороться за жизнь маленького котёнка, провалившегося в вентиляционную трубу. Местные жители пытались вызволить животное самостоятельно, однако все их усилия оказались безуспешными. Тогда на помощь пришли сотрудники поисково-спасательного подразделения.