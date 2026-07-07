Спасатели вытащили 15-летнюю девочку из ячейки постомата в Ровно

В украинском городе Ровно произошёл курьёзный инцидент, потребовавший вмешательства экстренных служб. Сотрудники ГСЧС извлекли 15-летнюю девушку, застрявшую в ячейке почтомата. О необычном вызове сообщила пресс-служба ведомства.

Украинские спасатели вызволили девочку-подростка из ячейки постомата. Видео © ГСЧС Украины

Зачем девочка туда залезла, не уточняется. Доставать её пришлось с помощью специального лома. Похоже, что узница почтомата серьёзно не пострадала, но приятным это времяпрепровождение для неё явно не было.

Ранее Life.ru рассказывал, как в дагестанском посёлке Шамилькала спасатели почти сутки вызволяли котёнка, провалившегося в вентиляционную трубу. Местные жители пытались помочь животному самостоятельно, но у них не вышло его спасти. Сотрудники поисково-спасательного подразделения проделали лаз в трубе через подвал и с помощью подручных средств вытащили пушистого пленника на свободу. Сейчас с котёнком всё хорошо.