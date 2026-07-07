В Магаданской области спасатели нашли группу пропавших туристов

Спасатели МЧС России нашли группу туристов, пропавших на реке Армань в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Путешественников обнаружили во время облёта на вертолёте Ми-8 в 30 километрах от точки завершения маршрута. Их здоровью ничего не угрожает. Туристов оперативно доставили в Магадан. Причиной задержки стала непредвиденная ситуация — лодка с имуществом и спутниковым телефоном оказалась под водой, из-за чего группа не смогла подать сигнал бедствия. Предварительная регистрация в МЧС позволила спасателям оперативно определить район поиска.

«Основным фактором, позволившим быстро организовать поиски и найти людей, стала предварительная регистрация группы в МЧС России. Благодаря этой мере спасательные службы располагали данными о маршруте и составе группы, что помогло правильно определить район поиска», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области началась поисково-спасательная операция после того, как зарегистрированная туристическая группа из пяти человек не вышла к месту завершения маршрута в установленный срок. Группа осуществляла сплав по рекам Иганджа и Армань. В район предполагаемого маршрута убыли спасатели, для усиления операции подготовили вертолёт Ми-8. Прокуратура региона взяла ход работ на личный контроль. Спасатели также привлекли специалиста по беспилотной авиации для поисков с воздуха.