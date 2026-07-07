На Колыме спасатели обследовали 52 км берега в поисках пропавших туристов

Спасатели продолжают поисковую операцию на Колыме, где после сплава по реке Армань пропала группа из пяти туристов. За время работ специалисты обследовали десятки километров береговой линии, но пока найти людей не удалось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области, спасатели и сотрудники пожарно-спасательного центра проверили 52 километра берега реки. Также специалисты осматривают акваторию возле посёлка Мадаун и продолжают дежурство у контрольной точки окончания маршрута группы.

«Спасатели МЧС России и специалисты пожарно-спасательного центра обследовали 52 километра береговой полосы реки Армань. Проводится осмотр акватории в районе посёлка Мадаун», – сообщили в ведомстве.

В наземной поисковой группе сейчас работают 11 человек, задействованы семь единиц техники. Кроме того, спасатели готовят к вылету вертолёт Ми-8, который сможет подключиться к операции после улучшения погодных условий.

Поиски продолжаются. Специалисты проверяют возможные места нахождения туристов и рассчитывают расширить район обследования с воздуха.

Ранее Life.ru писал, что спасатели в Казахстане эвакуировали российского туриста с пика Маншук Маметовой на высоте более 4 тысяч метров. Мужчина получил травму во время восхождения и не мог самостоятельно продолжить маршрут. Специалисты обнаружили пострадавшего, оказали ему помощь и передали медикам для дальнейшего лечения.