Российского туриста эвакуировали с пика в Казахстане

Спасатели эвакуировали гражданина России с пика Маншук Маметовой в Алматинской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

В Казахстане эвакуировали россиянина с высоты 4194 м. Видео © Telegram / 112 KZ

Турист получил травму во время восхождения и не мог передвигаться самостоятельно. Инцидент произошёл на высоте 4194 метров над уровнем моря. Группа из трёх человек совершала подъём через перевал Антикайнен. Спасатели обнаружили пострадавшего, оказали ему необходимую помощь и организовали безопасный спуск с высокогорного участка маршрута. После завершения операции туриста передали сотрудникам Центра медицины катастроф для дальнейшей госпитализации.

«Во время подъёма один из туристов, гражданин Российской Федерации, получил травму и не смог самостоятельно продолжить движение.... Спасатели обнаружили пострадавшего, оказали ему необходимую помощь и организовали безопасный спуск с высокогорного участка маршрута», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области началась поисково-спасательная операция после того, как зарегистрированная туристическая группа из пяти человек не вышла к месту завершения маршрута в установленный срок. Группа осуществляла сплав по рекам Иганджа и Армань. К месту предполагаемого маршрута убыли спасатели, в район направили поисково-спасательный отряд и специалиста по беспилотной авиации. Для усиления операции также готовят к вылету вертолёт Ми-8. Прокуратура региона взяла ход работ на личный контроль.