«Лежит в помоях без воды»: Активисты бьют тревогу из-за медведя в кафе на трассе «Енисей»

В Красноярском крае активисты пытаются спасти медведя, которого держат в ужасных условиях в придорожном кафе «Тайга» на трассе Р-257 «Енисей» в районе Новосёлова. Об этом 360.ru рассказала очевидица. По словам девушки, косолапый содержится в тесной клетке, практически не встаёт и лежит в помоях. Питьевая вода отсутствует — в баке плесень и зелень.

В придорожном кафе на трассе «Енисей» нашли медведя в тесной клетке без воды. Видео © 360.ru

«Очень жаль медведя», — поделилась она.

Возмущённые местные жители направили жалобы в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор. К истории подключилась и гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, осветив ситуацию в своих соцсетях. Активистка сообщила, что лично ездила к медведю, пыталась связаться с владельцем, но сотрудники кафе не знают даже его имени. Однако, по имеющейся информации, хозяин готов отдать животное.

Ранее сообщалось, что медведица Майя, привезённая в подмосковный парк-приют «Земля прайда», впервые провела ночь в подготовленной берложке, что стало важным шагом адаптации. Она почти не реагировала на людей и много качалась из-за привычки, выработанной в цирке, а теперь впервые спала в берлоге и проявила интерес к еде и игрушкам.