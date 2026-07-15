Серийный поедатель вкусностей: Медведь-сладкоежка опустошил холодильники в 14 домах

В японской префектуре Иватэ разыскивают медведя, который несколько раз проникал в дома местных жителей и забирал еду. Последней его «жертвой» стал 87-летний Мицуо Мацубара, в доме которого зверь устроил погром на кухне и опустошил холодильник. Об этом сообщает The Guardian.

Пожилой мужчина услышал шум и столкнулся с медведем, который искал продукты. Его супруга вызвала полицию, после чего специалисты начали поиски животного. Власти считают, что этот же зверь косолапый быть причастен как минимум к 14 проникновениям в дома в городе Сидзукуиси за последние две недели. При этом в одно место хищник возвращался аж пять раз. Кроме того, медведь несколько раз наведывался на ферму, где ел корма для животных, а также забирался в кондитерскую за печеньем, сахаром и каринто (традиционная японская сладкая закуска).

Камеры наблюдения сняли, как животное пыталось открыть раздвижную дверь дома. В одном из случаев хозяину пришлось больше 30 секунд удерживать вход, пока медведь стоял на задних лапах и пытался попасть внутрь.

Местные власти установили ловушки и электрические ограждения возле домов, которые подверглись нападениям. Жители также используют самодельные средства отпугивания на основе японской горчицы.

Специалисты отмечают, что такое поведение для медведей необычно. По словам эксперта Сихи Чиды, зверь, который регулярно возвращается в дома, может потерять страх перед людьми.

Учёные связывают рост числа подобных случаев в Японии с сокращением сельского населения: из-за уменьшения числа людей в деревнях медведи всё чаще выходят к городам и привыкают к присутствию человека.

Япония в последние месяцы всё чаще сталкивается с выходами медведей в населённые пункты. Ранее Life.ru писал, что в городе Уцуномия власти закрыли 94 школы после появления чёрного медведя в городской черте: животное несколько раз замечали возле жилых районов и промышленных объектов.