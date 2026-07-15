Медведь растерзал мужчину в Магаданской области

Медведь напал на мужчину в Магаданской области. По данным SHOT, инцидент произошёл в районе посёлка Ола в районе местной дамбы.

А ранее молодая медведица устроила заплыв через Амурский залив и доплыла до Владивостока. Её поймали и вернули обратно в тайгу. После марафонского заплыва и отдыха под присмотром ветеринаров хищника отпустили в естественную среду обитания.