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15 июля, 07:32

Медведь растерзал мужчину в Магаданской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaly Zubrytsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaly Zubrytsky

Медведь напал на мужчину в Магаданской области. По данным SHOT, инцидент произошёл в районе посёлка Ола в районе местной дамбы.

Пострадавший погиб. На место выехали экстренные службы и охотоведы.

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А ранее молодая медведица устроила заплыв через Амурский залив и доплыла до Владивостока. Её поймали и вернули обратно в тайгу. После марафонского заплыва и отдыха под присмотром ветеринаров хищника отпустили в естественную среду обитания.

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Александра Вишнякова
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