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17 июля, 05:31

От страха до мемов: Енот-мутант Джимоти с редким синдромом завоевал Сеть

NYP: Енот-мутант с синдромом короткого позвоночника стал звездой соцсетей в США

В Сиэтле местный енот Джимоти с редкой мутацией приобрёл армию поклонников. Об этом пишет New York Post.

Енот-мутант с синдромом короткого позвоночника стал звездой соцсетей в США. Видео © X / Jordan Chamberlain / Giorgi Tediashvili

Енот бродил по городским улицам, промышлял в поисках еды среди мусорных баков и занимался своими обычными делами. Однако каждый раз, когда местные жители замечали его, они пугались — всё из-за его крайне необычной внешности. Дело в том, что у Джимоти синдром короткого позвоночника — редкое врождённое заболевание.

Со временем Джимоти превратился в локальную знаменитость. Его фотографии и видео разлетелись по интернету, и он буквально завирусился в Сети. Вдохновлённые историей необычного енота, пользователи начали создавать рисунки с его изображением и делать его персонажем многочисленных мемов.

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Обложка © X / Jordan Chamberlain

Алена Пенчугина
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