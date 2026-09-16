Атака дронов на Брянскую область унесла жизнь женщины
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В результате атаки беспилотников на Брянскую область погибла женщина, ещё один мужчина получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По его словам, один из дронов атаковал посёлок Случевск в Погарском районе. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Также беспилотник-камикадзе атаковал посёлок Борщово в том же районе. В результате мужчина получил осколочные ранения и был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Власти региона сообщили, что семье погибшей будет оказана необходимая поддержка.
Ранее Life.ru сообщал о серии атакдронов ВСУ на Херсонскую область. В результате ранения получили 7 мирных жителей, в том числе двое детей. Также повреждены дома и инфраструктура в нескольких муниципалитетах, включая Каховку.
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