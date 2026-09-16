Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 10:02

Атака дронов на Брянскую область унесла жизнь женщины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В результате атаки беспилотников на Брянскую область погибла женщина, ещё один мужчина получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, один из дронов атаковал посёлок Случевск в Погарском районе. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Также беспилотник-камикадзе атаковал посёлок Борщово в том же районе. В результате мужчина получил осколочные ранения и был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Власти региона сообщили, что семье погибшей будет оказана необходимая поддержка.

Захарова назвала атаки дронов частью гибридной войны против России
Захарова назвала атаки дронов частью гибридной войны против России

Ранее Life.ru сообщал о серии атакдронов ВСУ на Херсонскую область. В результате ранения получили 7 мирных жителей, в том числе двое детей. Также повреждены дома и инфраструктура в нескольких муниципалитетах, включая Каховку.

Больше новостей о пожарах, разрушениях и последствиях атак — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar