Захарова назвала атаки дронов частью гибридной войны против России

Ежедневные налёты беспилотников на российские регионы стали частью гибридной войны против страны. Такую оценку дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

«Ежедневно мы подвергаемся атакам беспилотников», — подчеркнула Захарова. По её словам, за этими ударами стоят силы, объявившие России гибридную войну.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях ударов ВСУ по российским регионам за минувшую неделю. По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, жертвами стали 48 мирных жителей, среди которых трое детей. Ещё 336 человек получили ранения.