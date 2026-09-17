Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 05:59

Обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Новороссийске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Новороссийске после падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пожар удалось быстро ликвидировать. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия падения обломков.

Горящий НПЗ под Ярославлем после атаки БПЛА потушили, дорога к Москве перекрыта
Горящий НПЗ под Ярославлем после атаки БПЛА потушили, дорога к Москве перекрыта

Этой ночью силы ПВО сбили 65 беспилотников во время массированной атаки на Ярославскую область. В результате получил повреждения нефтеперерабатывающий завод, там возник пожар.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar