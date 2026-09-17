Обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Новороссийске

В Новороссийске после падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пожар удалось быстро ликвидировать. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия падения обломков.

Этой ночью силы ПВО сбили 65 беспилотников во время массированной атаки на Ярославскую область. В результате получил повреждения нефтеперерабатывающий завод, там возник пожар.