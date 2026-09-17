Выезд из Ярославля в сторону Москвы снова открыт после атаки БПЛА

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь восстановили. Ограничения вводили после обнаружения обломков беспилотника, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Речь идёт об участке у перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Сейчас специалисты продолжают устранять последствия атаки БПЛА.

Губернатор призвал жителей не приближаться к найденным фрагментам беспилотников и не пользоваться телефонами рядом с ними. При обнаружении обломков необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о месте находки по номеру 112.