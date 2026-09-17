Выезд из Ярославля в сторону Москвы снова открыт после атаки БПЛА
Обложка © magnific
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь восстановили. Ограничения вводили после обнаружения обломков беспилотника, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Речь идёт об участке у перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Сейчас специалисты продолжают устранять последствия атаки БПЛА.
Губернатор призвал жителей не приближаться к найденным фрагментам беспилотников и не пользоваться телефонами рядом с ними. При обнаружении обломков необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о месте находки по номеру 112.
Всего в ночь на 17 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотник самолётного типа. Во время массированной атаки дронов на Ярославскую область получил повреждения нефтеперерабатывающий завод. Также обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Новороссийске.
Больше новостей о ЧП, атаках БПЛА и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.