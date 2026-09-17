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Опубликовано 17 сентября, 07:44

Выезд из Ярославля в сторону Москвы снова открыт после атаки БПЛА

Обложка © magnific

Обложка © magnific

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь восстановили. Ограничения вводили после обнаружения обломков беспилотника, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Речь идёт об участке у перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Сейчас специалисты продолжают устранять последствия атаки БПЛА.

Губернатор призвал жителей не приближаться к найденным фрагментам беспилотников и не пользоваться телефонами рядом с ними. При обнаружении обломков необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о месте находки по номеру 112.

Обломки 23 БПЛА повредили 7 домов и автомобили в Воронежской области
Обломки 23 БПЛА повредили 7 домов и автомобили в Воронежской области

Всего в ночь на 17 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотник самолётного типа. Во время массированной атаки дронов на Ярославскую область получил повреждения нефтеперерабатывающий завод. Также обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Новороссийске.

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Андрей Бражников
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