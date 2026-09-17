Собянин: Системы ПВО сбили ещё десять БПЛА, летевших на Москву

Системы ПВО сбили ещё десять украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в «Максе» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб» — написал градоначальник.

Напомним, сегодня системы ПВО уже работали по БПЛА, летевшим в сторону столицы. В прошлый раз Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников.