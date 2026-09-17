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Опубликовано 17 сентября, 18:59

Собянин: Системы ПВО сбили ещё десять БПЛА, летевших на Москву

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Системы ПВО сбили ещё десять украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в «Максе» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб» — написал градоначальник.

Глава Стародубского округа Брянской области ранен при атаке украинского БПЛА
Глава Стародубского округа Брянской области ранен при атаке украинского БПЛА

Напомним, сегодня системы ПВО уже работали по БПЛА, летевшим в сторону столицы. В прошлый раз Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников.

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Матвей Константинов
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